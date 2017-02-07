إطلاق مبادرة “كيف نكون قدوة”

| Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

أكد الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جناح المنطقة بـ"الجنادرية31" أهمية مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مبيناً أن ربط الماضي بالحاضر يشكل رؤية مرتبطة بالتراث والأصالة مع الحداثة والتطور لمستقبل المنطقة.

ولفت الدكتور الفالح الانتباه إلى أن ما يميز جناح منطقة مكة المكرمة هذا العام هو "مكة المستقبل" الذي وجه بإنشائه أمير منطقة مكة المكرمة، حيث يتضمن المبنى العديد من المجسمات والصور والشاشات التفاعلية لأكثر من 13 مشروعًا تنموياً بمحافظات المنطقة. ويتضمن جناح المنطقة هذا العام، معرضاً يختص بمبادرة "كيف نكون قدوة" بهدف تعزيز المبادئ والقيم في نفوس النشء بشكل خاص على جميع المجالات. وأبان الفالح أن جناح المنطقة يحتوي على 55 محلاً منها 25 محلاً لبيع المأكولات الشعبية من مدن المنطقة، و15 محلاً مخصصة للحرفيين .