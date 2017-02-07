الأغر ينتزع كأس قوى الغربية

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

حقق فريق الأغر كأس بطولة الغربية لألعاب القوى للناشئين التي أقيمت في مدينة الملك فهد بالطائف بمشاركة خمسة فرق.

وجاء تحقيق الأغر لكأس البطولة بعد أن حل في المركز الأول برصيد 362 نقطة، وجاء الأهلي ثانياً برصيد 353 نقطـة والاتحاد ثالثاً برصيد 278 نقطة، وتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لبطولة الناشئين التي ستقام في الفترة المقبلة.

وعقـب نهايـة البطولة قام سعد السهلي نائب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالطائف وعائض الزهراني حكم عام البطولة عضو لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لألعــاب القــوى بتتويـج الفائزين .