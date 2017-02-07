راعوا الأمانة الملقاة على عواتقكم

الدمام - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

شدد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على أهمية صياغة ميثاق لأخلاقيات المهنة الإعلامية.. متضمناً الحقوق والواجبات المرتبطة بهذه المهنة في ظل التعاليم والثوابت الشرعية والوطنية، ليكون مرجعاً للإعلاميين يعملون على احترامه والالتزام بمبادئه.

وقال الأمير سعود خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين وأعضاء الهيئة :"الصحافة السعودية لا توجد عليها أي قيود سوى الرقابة الذاتية، والإحساس بكل ما يحاك ضد الوطن وعقيدته وأمنه واستقراره"، مؤكدا أنه يجب أن يدرك العالم أننا لم ولن نتغير ولكننا تطورنا للأفضل ولله الحمد.

وأضاف:"بلادنا ولله الحمد أنعم الله عليها بنعم كثيرة تستوجب منا الشكر والحفاظ عليها، وإبراز الدور الذي تقوم به القيادة الرشيدة - حفظها الله - في سبيل دعم التنمية الشاملة، ونقل الوقائع كما هي عليه دون تضخيم أو تزييف أو محاباة".

وأشار إلى أن على الهيئة ومجلس إدارتها الجديد وضع خطة عمل واضحة تسير عليها، مبينا أنه مع تطور وسائل الإعلام في العصر الحديث أصبحت الأمور أكثر أهمية في التعامل مع هذه الوسائل، فالإعلام يدخل البيوت الآن من أوسع أبوابها دون إذن، ولذا أصبح لزاماً على من يعمل في هذه المهنة مراعاة الأمانة الملقاة على عاتقه، وأن ينتقي ما يبث أو ينشر بدقة وعناية.

من جانبه، قدم خالد المالك الشكر لأمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه بالشأن الإعلامي والإعلاميين بشكل عام وتوجيههم ومساندتهم للقيام بدورهم المهني في خدمة الوطن وإبراز منجزاته والحفاظ على أمنه ووحدته واستقراره، مؤكداً أن أمير الشرقية يحمل من الخبرات الإدارية والقيادية الشيء الكثير، وسيتم العمل بتوجيهاته واقتراحاته.