الأخضر الصغير يخسر تجربة الوحدة بثلاثية

جدة ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

خسر المنتخب السعودي للناشئين مواليد 2000 لكرة القدم 0ـ3 في مباراته الودية التي جمعته أمس بناشئي الوحدة في الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بجدة، وسجل الأهداف إبراهيم عمر (6) وعبد العزيز المالكي (25) وهزاع الغامدي (38).

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات أخضر الناشئين لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام منتصف سبتمبر المقبل، فيما يستعد الوحدة لمواجهة الوشم في 23 فبراير الجاري ضمن دور الـ 32 للتصفيات الآسيوية المؤهلة للدوري الممتاز.

قدم الوحدة عرضاً طيباً بقيادة المدرب المصري هشام متولي، الذي أعرب عن سعادته بالفوز، مشيرا إلى أن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة بدقة، مشيدا بمستوى عبد العزيز المالكي قائد الفريق وزملائه عناد المولد وسطام العنزي وأنس تراوري وإبراهيم عمر وهزاع الغامدي.