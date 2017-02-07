عبدالحكيم يدشن حملة التبرع بالدم

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

دشَّـــن الأمـيــر عبدالحكيم بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبيـة العربـيـة السـعودية صبـاح أمس، حملةَ التبرع بالدم لمنسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بمقر اللجنة فـي مجمع الأميــر فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وذلك في إطار التعاون القائم بين اللجنة الأولمبية ومدينـة الملك فهـد الطبية.

وتأتــي الحمـلــة التـي تستمر لمدة 4 أيام في نطاق المسـؤوليـة الاجتمـاعيـــة التـي تضطلع بها اللجنة الأولمبـيـة العربـيـة الســعوديـة، بمــا يعكسُ روحَ التكاتف والتراحم بينَ أفراد المجتـمــع، وإدراكـاً للبعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة التي تمثـل واجباً وطنياً وإنسانياً.