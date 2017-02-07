أحد يكسب الاتحاد.. والفتح يواصل الصدارة

المدينة المنورة - ذياب الحجيلي | Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الفتح صدارة ترتيب أندية الدوري الممتاز لكرة السلة، عقب فوزه أمس على النصر 85ـ78، في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة رعاية الشباب بالأحساء ضمن الجولة التاسعة المؤجلة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة.

وفي المدينة المنورة، كسب أحد ضيفه الاتحاد 89ـ69 في اللقاء الذي أقيم في صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، أنهى الضيوف الربعين الأول والثاني متقدمين بنتيجة 17ـ19 و38ـ40، لكن أحد نجح في الشوط الثاني في إنهاء الربع الثالث بنتيجة 56ـ36، قبل أن ينهي اللقاء 89ـ69 ليحتفـظ بوصـافـة الترتيب ب22 نقطة.

وفي جدة كسب الأنصار نظيــــره الأهلــي 84ـ74 وفاز الهلال على النهضة (112ـ83) فيما كسب السلام نظيــره العربـي (71ـ66) وخسر النور أمام الوحدة بنتيجة(49ـ60).