اختبار 90 لاعبا قبل اختيار قائمة الأخضر الشاب

الدمام ـ وليد الصيعري | Tuesday, 07 February 2017 - 00:00 am

بدأ المنتخب السعودي الشاب من مواليد 99 لكرة القدم تحضيراته الأولية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب، من خلال التجمع الأول الذي انطلق قبل ثلاثة أيام في مدينـة الخبـر بالمنطقة الشرقيـة بمشـاركة 30 لاعبا، وسيُختتم صباح اليوم الثلاثاء، وسيكون هناك تجمعان آخران يضم كل تجمع 30 لاعبا مختلفا بهدف اختيار 40 لاعبا للتواجـد في التجمعات الثلاثـة الأخيــرة التي ستسبق التصفيات.

وأجــرى اللاعبـــون تدريباتهـم مسـاء أمس تحت إشراف الوطني خالد العطوي مدرب منتخب الشباب من مواليد 99، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة وسط الأمطار الغزيرة.

وبدأت التدريبات وسط حماس من قبل اللاعبين الذين هدفوا لتقديم كل مالديهم، لكي يحجزوا أماكن لهم في القائمة الأساسية، وأدى اللاعبون تدريبـات لياقيـة تحت إشـراف عبدالله المهيدب مدرب اللياقة، ثــم تـم تقسيمهم إلى مجموعتين في مناورة على كامل الملعب، ركز العطوي خلالها على اكتشاف إمكانيات اللاعبين لاختيار الأفضل، بعد أن شاهد العطوي المناورة من المدرجات، وتم تصوير المناورة بالفيديو لكشف كل التفاصيل.

وبعد نهاية المناورة أدى اللاعبون تدريبات الإحماء قبل العودة إلى الفندق.

وشهد التدريب إصابة اللاعب علي مجرشي إثر احتكاكه مع أحد زملائه.. وكانت إصابته في الجفن العلــوي للعـــين، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة وخضع للعناية الكاملة.



تحية جديدة

أدى لاعبــو المنتخــب السعودي للشاب تحية خاصة قبل كل تدريب، تختلف عن تحية شباب المنتخب الذين كان يقودهم سعد الشهري، وتتمثل التحية الجديدة في تجمع اللاعبين وسط الملعب ورفع الأيادي وترديد "ســعودي.. يعيـــش يعيش"، وسط حماس من قبل اللاعبين.. ويتم ترديدها قبل كل تدريب.

من جهته، أكد خالد العطوي مدرب المنتخب، أن هناك 5 معسـكرات أخرى لتجهيز المنتخب، وقال لـ"الرياضية":”هذا المعسكر هو الأول واخترنا فيــه 30 لاعبــا، وفـي المعسكر الثاني سـيتم اختيار 30 لاعبا آخرين، والمعسكر الثالث سيتم اختيار 30 لاعبا أيضا، وسيتم تقليص اللاعبين الـ90 إلى60 لاعبا للدخول في المعسكرين الرابع والخامس، بينما في المعسكر السادس الذي سيكون في قطر ستكون القائمة النهائية من 40 لاعبا يشاركون في لقاء ودي أمام منتخب إنجلترا، يدخولـــون بعـده في التحضيرات النهائية قبل بدء التصفيات الآسيوية".