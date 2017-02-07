أسر ضحايا الكارثة الجوية لتشابيكوينسي يقررون مقاضاة النادي البرازيلي

برازيليا ــ د ب أ | Tuesday, 07 February 2017 - 13:26 pm

قررت عائلات الصحفيين السبعة الضحايا للكارثة الجوية، التي أودت بحياة لاعبي نادي تشابيكوينسي البرازيلي، مقاضاة النادي، باعتباره أحد المتسببين في الحادث، حسبما أفادت صحيفة "استادو دي ساو باولو" البرازيلية.

ويرى جواو تانكريدو، محامي عائلات الضحايا، أن تشابيكوينسي يجب أن يتحمل جزءا من مسؤولية الحادث، الذي وقع في 28 نوفمبر الماضي، رغم أنه لا يعتبر المسؤول المباشر، مؤكدا أن أقارب الضحايا، الذين يمثلهم لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن.

وقال تانكريدو: "يجب مقاضاة تشابيكوينسي، لا يوجد سبيل آخر، النادي هو من قام بتأجير الطائرة والتعاقد مع شركة الطيران".

وكان من بين ضحايا هذا الحادث الأليم صحفيون كانوا في طريقهم إلى تغطية نهائي بطولة سودامريكانا، التي كانت ستجمع بين تشابيكوينسي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وأكد محامي أسر الضحايا أنه طالب القضاء بالحصول على تفاصيل العقد المبرم بين تشابيكوينسي وشركة "لاميا" للطيران.

وأضاف قائلا: "أريد أن أعرف من المسؤول عن التعويضات في حال وقوع حادث".

ومن جانبه، أبدى نادي تشابيكوينسي استيائه من قرار أسر الضحايا بمقاضاته، وقال لويس أنطونيو بالاورو، نائب مدير الشؤون القانونية بالنادي: "المحامي له كل الحق في القيام بما يريد، ولكننا لسنا مسؤولين عن الحادث، نحن ضحايا أيضا".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "استادو دو ساو باولو": "من الأمثل أن نتحد لنكافح ضد شركات التأمين وشركة الطيران وضد الحكومة البوليفية".

وأكد نادي تشابيكوينسي قبل بضعة أسابيع أن عائدات المباريات الخيرية، التي حصل عليها كانون ثان/يناير الماضي، سيتم تخصيصها لعائلات الضحايا.

وفتحت السلطات في البرازيل وكولومبيا وبوليفيا تحقيقات مع شركة "لاميا" للطيران للوقوف على ملابسات الحادث.

واتهمت الشركة البوليفية بتجاهل تحذيرات المراقبين الجويين وبتعمدها السماح لطائراتها بالطيران في رحلات سابقة بكمية من الوقود أقل من المطلوب.