موتكو يعترف بتورط مدربين روس في قضية المنشطات

موسكو ـــ د ب أ | Tuesday, 07 February 2017 - 13:46 pm

اعترف نائب رئيس الوزراء الروسي رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم فيتالي موتكو بأن العديد من المدربين الروس يتحملون المسؤولية في تعاطي بعض الرياضيين الروس للمواد المنشطة.

وأوضح موتكو ، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء ، : "الرياضيون خرقوا القواعد. العديد من المدربين لا يتفهمون كيفية العمل بدون منشطات ، وحان وقت اعتزالهم".

وكانت ألعاب القوى الروسية حرمت من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016) وسط ادعاءات هائلة بتعاطي الرياضيين الروس للمنشطات.

وقال موتكو : "كانت هناك العديد من الانتهاكات" في الاتحاد الروسي لألعاب لقوى ولكن الاتحاد يحظى الآن بقيادة جديدة إضافة لمدير فني جديد للمنتخب الروسي .

وأضاف : "جميع الرياضيين الآن تحت الرقابة والسيطرة. الجميع يخضعون للفحص".