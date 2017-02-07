ملعب جولف لأولمبياد 2020 يؤجل قراره بشأن حظر النساء

طوكيو ــ رويترز | Tuesday, 07 February 2017 - 14:22 pm

لم يتوصل نادي كاسوميجاسيكي - الذي من المقرر أن يستضيف منافسات الجولف في أولمبياد 2020 في طوكيو - إلى اتفاق بشأن إنهاء الحظر على السيدات بخصوص الحصول على عضوية كاملة بينما وصف رئيس مجلس الإدارة الموقف الحالي بأنه "مزعج".

واجتمع مجلس الإدارة بعد مطالبات بتغيير مكان إقامة منافسات الجولف من النادي الخاص في سايتاما بسبب القاعدة التي تمنح النساء حق اللعب في الأيام بين الاثنين والسبت بينما تمنعهن أيام الأحد.

وأرسلت اللجنة المحلية المنظمة لألعاب طوكيو خطابا إلى النادي الأسبوع الماضي وطالبته بإعادة مناقشة هذه السياسة. وانقسمت آراء أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال كيتشي كيمورا رئيس مجلس الإدارة للصحفيين إن النادي كان في البداية في موقف التوصل لاتفاق لإعارة الملعب للأولمبياد.

وأضاف "هذا الموقف تطور بشكل مزعج بالنسبة لنا. هذا أمر مربك."

وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه ينبغي حدوث إجماع من 15 عضوا بمجلس إدارة النادي من أجل تغيير اللائحة.

ومن المقرر إقامة منافسات الجولف للرجال والسيدات في هذا النادي خلال أولمبياد 2020 بعد عودة الرياضة إلى الألعاب الصيفية في ريو العام الماضي.