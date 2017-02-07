بايرن ميونيخ يسعى لخطف البلجيكي كاراسكو من أتلتيكو مدريد

مدريد - د ب أ | Tuesday, 07 February 2017 - 15:19 pm

رغم أنه يعد من أفضل الصفقات، التي عقدها نادي بايرن ميونيخ، أكد اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا أنه يدرس بعض العروض، التي تأتيه من إيطاليا وإسبانيا.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي البافاري، بدأ يفكر مع جهازه الفني في بديل للنجم البرازيلي وأن البلجيكي فيريرا كاراسكو، نجم لأتلتيكو مدريد هو أقرب المرشحين بالنسبة للمدرب المخضرم للانضمام للنادي الألماني، تعويضا لغياب كوستا المحتمل.





وقالت الصحيفة أن بايرن ميونيخ ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات كاراسكو، حيث يسعى ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي إلى ضم اللاعب لتدعيم صفوفهما، وخاصة أن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد لا يعتمد عليه بشكل كبير.





وعلى الجانب الآخر، يحاول أتلتيكو مدريد الاحتفاظ باللاعب البلجيكي وقطع طريق الرحيل عليه، وبناء عليه قام النادي الإسباني برفع راتب اللاعب وقيمة الشرط الجزائي، المدرج في تعاقده الجديد.





ورغم ذلك، قد يقرر كاراسكو الرحيل عن "فيسينتي كالديرون"، معقل أتلتيكو مدريد، إذا ما استمر سيميوني في تجاهله.