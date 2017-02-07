الهلال يغلق تدريباته استعداداً للفيصلي

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 15:13 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي" مساء بعد غد الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين.



وتركّزت حصة اليوم التدريبية في مجملها على الجوانب التكتيكية إذ طبّق المدير الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز في الجزء الأول من التدريب بعض تدريبات تسلّم الكرة والتسليم والتحرك السليم ، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب ، عمد من خلالها على تطبيق عدد من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في مواجهة الفيصلي.



واختتم التمرين بتدريبات تفكيك العضلات فيما أدى اللاعب "نواف العابد" برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.



وينتظر أن يختتم الفريق تحضيراته للقاء الفيصلي بمران مغلق مساء غد الأربعاء.