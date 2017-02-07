ريال مدريد يبرم صفقة تاريخية مقابل التنازل عن حقوق الصور الخاصة به على الإنترنت

مدريد - د ب أ | Tuesday, 07 February 2017 - 15:49 pm

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عقد اتفاقا مع مؤسسة "بروفيدينس اكويتي بارتنرز" الأمريكية، يتنازل بموجبه عن حقوق الصور الخاصة بالنادي على الإنترنت خلال السنوات العشرة المقبلة.





وقالت صحيفة "الكونفيديسيال" الإسبانية أن النادي الإسباني سيحصل بموجب هذه الصفقة على 500 مليون يورو.





وتسيطر الشركة المذكورة على ربع الأنشطة التسويقية للكرة الأمريكية، بالإضافة إلى امتلاكها للحقوق الحصرية للدوري الأمريكي لكرة القدم.





ويعتبر الموقع الرسمي لريال مدريد على الانترنت هو الموقع الأكثر مشاهدة والأكثر استقبالا للزائرين في العالم، حيث بلغت تسجيلات الانضمام لهذا الموقع مليون و350 ألف مستخدم، وهو الرقم، الذي يمثل أربعة أضعاف عدد المستخدمين على موقع برشلونة.





وبعد اتمام هذه الصفقة سيعود ريال مدريد ليصبح أغنى نادي في العالم، وهو المركز، الذي حافظ عليه النادي الأسباني طوال 11 عاما، قبل أن يقتنصه منه مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا العام، يليه برشلونة، الذي تفوق أيضا على ريال مدريد بفارق طفيف.





وستعزز هذه الصفقة الضخمة من موقف بيريز، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي نهاية الموسم الجاري.