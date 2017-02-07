الفتح يعبر ناساف الأوزبكي ويكمل عقد الأندية السعودية آسيوياً

الرياض - نواف الشعلان | Tuesday, 07 February 2017 - 19:52 pm

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، وذلك بعد ان تغلب على نظيره ناساف الأوزبكي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.



وسجل هدف الفتح الوحيد في المباراة اللاعب أوكرا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.



وبعد تأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، أصبح الفتح في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من "لخويا القطري والجزيرة الاماراتي واستقلال خوزستان الايراني".