التعاون يقصي الرائد من كأس الملك

الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 20:23 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى دور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، بعد أن تجاوز نظيره التعاون في ديربي القصيم بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.



وسجل هدف التعاون الوحيد في المباراة اللاعب لوسيان سانمارتين عند الدقيقة 87 من عمر المباراة.



يشار إلى أن التعاون سيلاقي في دور الـ8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الفائز من مباراة الاتفاق والفتح.