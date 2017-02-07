بونيودكور الأوزبكي يسقط الجيش القطري في الملحق الآسيوي

قطر - رويترز | Tuesday, 07 February 2017 - 21:10 pm

ودع فريق الجيش القطري منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارته بركلات الترجيح أمام ضيفه بونيودكور الأوزبكي في الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بعد تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم الثلاثاء.



وبذلك يتأهل بونيودكور إلى المجموعة الثالثة بأهم بطولات الأندية الآسيوية والتي تضم الأهلي السعودي وذوب آهان الإيراني والعين الإماراتي.



وأهدر الجيش ثلاث ركلات ترجيح حيث سدد البرازيلي رومارينيو في القائم وتصدى حارس الفريق الأوزبكي لركلتي ساردور رشيدوف ومجدي صديق بينما سجل محمد مثناني هدفاً وحيداً لينتصر بونيودكور بنتيجة 3-1.



وفشل الجيش بذلك في البناء على انجازه التاريخي في النسخة الماضية من البطولة عندما تأهل للدور قبل النهائي قبل الخروج أمام العين.