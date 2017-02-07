كارتيرون يوقف تدريب النصر لعدة مرات

الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 21:06 pm

ركز الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تدريب الفريق عصر اليوم الثلاثاء على الجوانب التكتيكية، ومن بينها تدريب على الاستغلال الأمثل للفرص بالتركيز في التسجيل على مرمى صغير.



وبعد ذلك، أجرى مدرب النصر الجديد مناورة تكتيكية على ثلاثة أرباع الملعب، أوقفها كارتيرن عدة مرات للتوجيه بملاحظاته الفنية.



ثم توجهوا للصالة الرياضية حيث قاموا بتدريبات للقوة مع تمارين الإطالة لمدة نصف ساعة في الوقت الذي استمر حراس المرمى في تدريبات مكثفة في الملعب مع مدرب الحراس.