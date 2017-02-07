الاستقلال الإيراني يطيح بالسد القطري وينضم لمجموعة التعاون
الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 21:30 pm
خسر السد القطري بركلات الترجيح أمام مضيفه الاستقلال الإيراني ليفشل في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وصمد السد في طهران ليتعادل بدون أهداف بعد وقت إضافي لكن الحظ عانده في ركلات الترجيح ليخسر 4-3.
وسدد إبراهيم ماجد الكرة بعيداً عن إطار المرمى بينما تصدى حارس الاستقلال لركلة محمد كاسولا فيما نفذ حسن الهيدوس وتشابي وبغداد بونجاح ثلاث ركلات بنجاح.
وتصدى حارس السد سعد الشيب لإحدى ركلات الاستقلال لكن صاحب الضيافة خرج منتصراً ليتأهل للمجموعة الأولى بأهم بطولات الأندية في آسيا والتي تضم أيضاً الأهلي الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي والتعاون السعودي.