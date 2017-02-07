رغم أنه يعد من أفضل الصفقات، التي عقدها نادي بايرن ميونيخ، أكد اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا أنه يدرس بعض العروض، التي تأتيه من إيطاليا وإسبانيا.وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني ل