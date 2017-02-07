عيسى المحياني يدعم الفرسان قبل مواجهة النصر
مكة المكرمة - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 21:44 pm
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بقيادة المصري عادل عبد الرحمن المدير الفني للفريق، مرانه بملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالنادي، وذلك استعداداً لملاقاة النصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.
وركز المصري على النواحي التكتيكية ورفع الروح المعنوية للاعبين في التدريب الذي حضره لاعب الفريق السابق عيسى المحياني لمؤازرة اللاعبين والشد من أزرهم قبل مباراتهم الهامة أمام النصر دورياً.