صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2017، وذلك بعد ان تغلب على نظيره ناساف الأوزبكي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي