الوحدة الإماراتي يواجه الهلال آسيوياً في دور المجموعات

أبوظبي - رويترز | Tuesday, 07 February 2017 - 21:38 pm

فاز الوحدة الإماراتي 3-صفر على ضيفه الوحدات الأردني ليعود لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة منذ 2011 اليوم الثلاثاء.



وصعد الوحدة بذلك إلى المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً الريان القطري والهلال السعودي وبيروزي الإيراني.



ويدين الفريق الإماراتي بالفضل في الانتصار إلى مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) الذي أحرز هدفين بعدما افتتح زميله أحمد راشد التسجيل.



وكانت أفضل مشاركة للوحدة بدوري الأبطال قبل عشر سنوات عندما بلغ الدور قبل النهائي.



وبعد الهزيمة سينتقل الوحدات إلى البطولة الثانية كأس الاتحاد الآسيوي لينافس في مجموعة تضم المحرق البحريني وصحم العماني والنجمة اللبناني.