حسن معاذ لحارس النصر: الفراق صعب

الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 21:34 pm

وجه لاعب فريق الشباب حسن معاذ رسالة لزميله الحارس الدولي والمنتقل حديثاً لنادي النصر وليد عبدالله، بعد مخالصة الأخير، وإعلان مشاركته في تدريبات النصر اعتباراً من يوم غدٍ الاربعاء.



والتقط حسن معاذ صورة لغرفة تبديل الملابس الخاصة باللاعب وليد عبدالله وكتب عليها: "فراقك مو سهل عندي"، والتي بثها في حسابه الشخصي (سناب شات).



وعلى الصعيد الميداني كثف سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب استعدادات الفريق، وذلك من خلال الحصة التدريبية التي أجراها عصر اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان، تأهباً للقاء فريق الخليج يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 دوري جميل السعودي للمحترفين.