رئيس الاتفاق للاعبين: لن أقبل أي تراخي جديد

الدمام - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 22:02 pm

وعد لاعبو فريق الاتفاق رئيس ناديهم خالد الدبل بتقديم مستوى ونتيجة مغايرين تماماً عما خرجا به في مباراة الفريق الماضية أمام الباطن في الجولة الـ 17 من "دوري جميل" للمحترفين والتي خسرها الفريق بنتيجة 1- صفر.



واجتمع الدبل بلاعبي فريقه اليوم الثلاثاء بحضور عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بندر العليو ورئيس الجهاز الإداري محمد الدوسري، حيث أبدى امتعاضه من المستوى الذي قدموه في المباراة، والذي كان السبب في الخسارة، رامياً الكرة في ملعبهم لتصحيح الوضع في مواجهة الفتح.



وشدد الدبل في كلمته للاعبين على أنه يثق في قدراتهم وانسجامهم مع الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان جاريدو، لافتاً في الوقت نفسه إلى هذا الانسجام لن تكون له قيمة ما لم تسبقه الروح القتالية الدافعة للفوز.



واسترجع الدبل مع اللاعبين شريط الأحداث التي مرّ به الفريق في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الصعود تحقق بالعزيمة وتظافر الجهود وشعور اللاعبين بقيمة شعار النادي رغم صعوبة المرحلة التي مرّ بها.



وقال الدبل للاعبين: "الاتفاق نادٍ كبير له قيمته، وتاريخه، ورجالاته، وجماهيريته ولا يوجد اتفاقي يقبل أن يكون وضع الفريق كما كان عليه في مواجهة الباطن، نحن نتفهم أن الخسارة في كرة القدم واردة، ونتقبلها كخيار من خيارات المنافسة، لكن ما لا يمكن القبول به هو عدم القتالية والتراخي".



وجدد الدبل ثقته في اللاعبين بأن يمسحوا الصورة السيئة التي كانوا عليها في مواجهة الباطن في مواجهة الفتح المقبلة، مؤكداً بأنهم يملكون كل عوامل التفوق في المباراة.