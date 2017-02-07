فيصل بن تركي: رمز الشباب سهل إجراءات تسجيل وليد عبدالله

الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 February 2017 - 22:18 pm

قدم الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر شكره وتقديره لرمز نادي الشباب الأمير خالد بن سلطان على سرعة اتمام إجراءات تسجيل الحارس الدولي وليد عبدالله المنتقل حديثاً للنادي العاصمي.



وقال رئيس نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أشكر الأمير خالد بن سلطان وإدارة نادي الشباب على سرعة إنهاء إجراءات تسجيل وليد عبدالله لصالح النصر ونسأل الله له التوفيق مع العالمي".



يشار إلى أن وليد عبدالله وقع اليوم الثلاثاء مخالصة مالية مع ناديه السابق الشباب.