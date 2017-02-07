برشلونة يحبط مخطط اتلتيكو ويصعد لنهائي كأس ملك أسبانيا

مدريد - (د ب ا) | Wednesday, 08 February 2017 - 01:03 am

تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم بعد أن تعادل بتسعة لاعبين مع ضيفه اتلتيكو مدريد 1 1/ اليوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي للبطولة.



وتقدم المهاجم الاوروجوياني الدولي لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 43 وأدرك المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو التعادل لاتلتيكو في الدقيقة 83 بعد أن اهدر ضربة جزاء في الدقيقة 79.

وتفوق برشلونة بنتيجة 3 2/ في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بعد أن حسم مباراة الذهاب التي جرت على ملعب اتلتيكو بنتيجة 2/1.



ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي التي تجمع غدا الأربعاء بين ديبورتيفو الافيس وسيلتا فيجو علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.



وأنهى برشلونة المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد سيرجيو روبرتو في الدقيقة 57 ولويس سواريز في الدقيقة 90 لحصولهما على الإنذار الثاني كما تعرض يانيك كاراسكو لاعب اتلتيكو للطرد لنفس السببب في الدقيقة 68.



وتقام المباراة النهائية لكأس ملك أسبانيا يوم 27 مايو المقبل على ملعب لم يتم تحديده بعد.



ودخل النادي الكاتالوني التاريخ حيث اصبح أول فريق يصل إلى المباراة النهائية أربع مرات متتالية منذ أن حقق سرقسطة الإنجاز ذاته في ستينيات القرن الماضي.



ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس برصيد 28 لقبا علما بانه فاز باللقب في الموسمين الماضيين كما حصل الفريق على المركز الثاني 11 مرة من قبل.



وتوج أتلتيكو باللقب عشر مرات من قبل وحل في مركز الوصيف تسع مرات.