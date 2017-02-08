التسريبات في قضية العويس ممنوعة

جدة ـ هاشم العبدلي | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

أوضح الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة المشكلة من نادي الشباب للتحقيق مع محمد العويس، الحارس الذي وقع لنادي الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة، أنهم يعكفون حاليًا على جمع كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية، مشيرًا إلى أنهم كلجنة لا يحق لهم الحديث قانونياً عن القضية.

وقــال قــــاروب لـ"الرياضيـــــة": "في حال انتهاء أعمال اللجنة، سيكون هناك مؤتمر صحفي يتم خلاله إعلان كافة النتائج التي توصلت إليها اللجنة حسب رغبة إدارة نادي الشـــباب، مشيرًا إلى أن أي حديث أو تسريبات تخص القضية لا تجوز، وممنوعة حسب الأنظمة والقوانين، ويجب التزام الصمت حتى الانتهاء من الأعمال الموكلة إليه والتي تتعلق بالقضية".

يشار إلى أن إدارة نادي الشباب شكلت لجنة مكونة من المحامي ماجد قاروب، ومزيد السبيعي أمين عام نادي الشباب، ومحمد شطا مدير إدارة كرة القدم بنادي الشباب، وحددت أسبوعين كحد أقصى لتقديم النتائج لعبدالله القريني رئيس النادي، على أن يسمح للجنة الاستعانة بمن تراه عضوًا.

وكانت إدارة نادي الشباب قد بينت في بيان سابق، أن لها الحق في التحقيق مع كل من له علاقة من العاملين بنادي الشباب بقضية انتقال العويس للنادي الأهلي، والتي شابها خروقات للنظام الأساسي بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولائحة الاحتراف باتحاد الكرة، واللائحة الداخلية بالنادي، وكذلك عقد اللاعب مع النادي، كما ذكرت ذلك الإدارة الشبابية في بيانها الرسمي.