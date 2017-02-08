وفاة لاعبي الهلال والفتح في حادث سير

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

فجع الوسط الرياضي صباح أمس الثلاثاء بوفاة حاتم الغانمي ووسام عسيري لاعبي ناشئي كرة القدم بناديي الهلال والفتح، وذلك بعد أن تعرضا لحادث مروري في شارع التحلية بمدينة جدة في الساعات الأولى من صباح أمس، فيما أصيب عمار بخاري لاعب ناشئي الأهلي المرافق الثالث في السيارة وأدخل العناية المركزة في مستشفى بقشان بجدة.

وكان اللاعب حاتم الغانمي قد أعلن توقيعه للهلال قبل يوم من وفاته، وكذلك وسام عسيري الذي التحق بنادي الفتح بداية هذا الأسبوع، حيث حضر الغانمي إلى جدة لسحب ملفه الدراسي والانتقال لمدينة الرياض واستكمال دراسته هناك، فيما حضر عسيري لزيارة أهله بعد فراغه من أول مشاركة له مع ناديه الجديد أمام الشباب.

وكان الثلاثي قد جمعهم موعد للخروج للعشاء في أحد المطاعم بمدينة جدة؛ لما تربطهم من علاقة قوية منذ طفولتهم، لكن القدر سبق موعد سفرهم والعوده للالتحاق بأنديتهم.

وكان مقررًا للبخاري السفر يوم الجمعة إلى قطر لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بالرباط الصليبي في إحدى المباريات السابقة لفريقه.