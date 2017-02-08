14 دولة في المهرجان الدولي للدراجات النارية

جدة - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 03:49 am

تشارك 14 دولة في فعاليات مهرجان جدة الدولي للدراجات النارية في نسخته الأولى التي تقام خلال الفترة من 10 إلى12 جمادى الآخرة المقبل، على مساحة تزيد عن 60 ألف متر مربع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأفاد محمد بن ناصر رئيس اللجنــة المنظمة للمهرجان في مؤتمــر صحفي أمس، أن المهرجان يهدف إلى دعم التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة والتوعية بالقيادة السليمة للدراجات النارية، للحد من السلبيات التي قد تصاحب ممارسة هذه الرياضة تحت شعار "قيادتي سليمة". من جانبه، أكد الكابتن عز الدين خلف المشرف العام على المهرجان، رئيس فريق المتحدون للدراجات النارية خلال المؤتمر، أن المهرجان يحاكي المهرجانات العالمية في رياضة الدراجات النارية، ويتضمن جانباً تثقيفياً برياضة الدراجات النارية والقيادة السليمة.