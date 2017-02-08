اليوم.. مباراتان في تصفيات الصالات

الرياض - عبد الرحمن مشبب | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصفيات المجمعة المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات المقامة حالياً في صالة نادي النهضة بمدينة الدمام، حيث تقام مباراتان، الأولى تجمع بين الأنصار والخويلدية عند الساعة 5:40 مساء، فيما ستجمع المواجهة الثانية بين النهضة والريان عند الساعة 7:30مساء.

وكان فريق طويق تغلب على نظيره نادي الصقور أمس 14ـــ7، في ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

يذكر أن صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى سيلعب مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، فيما يلعب صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى، والفائز من المواجهتين يتأهل للدوري الممتاز، ليكتمل عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي 14 نادياً.