شعلة الألعاب الآسيوية تنطلق في سابورو

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

انطلقت رحلة شعلة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية الثامنة التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي في مدينة سابورو اليابانية من 19 إلى 26 فبراير الجاري.

وتزامن انطلاق مسيرة الشعلة مع اليوم الأول من مهرجان الثلج في سابورو، وهو حدث عالمي شهير يجذب عددا كبيرا من السياح من اليابان وخارجها سنويا.

وذكر موقع المجلس الأولمبي على موقعه في تويتر"أن رحلة الشعلة بدأت من مبنى مقر حكومة هوكايدو بعــد مراســم احتفالية، وقطعت الشعلة في اليوم الأول 2200 متر وتناوب على حملها 6 أشخاص ومرت أمام المنشآت الخاصة بمهرجان الثلج في سابورو.

وانتهى مشوار اليوم الأول في ساحة مدينة سابورو، حيث يوجد مرجل يعود إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1972.

وتتضمن دورة الألعاب الآسيوية الشتوية الثامنة منافسات في 5 رياضات و11 لعبة تتوزع على 64 مسابقة في مدينتي سابورو واوبيهيرو، وتشهد الأخيرة منافسات التزحلق على الجليد.