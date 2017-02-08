خالد الروضان وزيراً للشباب في الكويت

الكويت - د ب أ | Wednesday, 08 February 2017 - 03:47 am

صدر مرسوم أميري كويتي أمس الثلاثاء بقبول استقالة الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام والشباب، وبحســــب وكالة الأنباء الكويتيــــة (كونا) صدر مرسوم آخر بتعيين الشيخ محمد الــــعبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الــــوزراء وزيرا للإعلام، وخالد الروضــــان وزير التجارة والصناعة وزيرا للشباب إضافة إلى عمليهما.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد أكد قبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.