20 دولة في مونديال الإسكواش

القاهرة ـ الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

يستعد 56 لاعبا من 20 دولة للمشاركة في بطولة الجونة الدولية للإسكواش التي ستنطلق نسختها السادسة في إبريل المقبل بمنتجع الجونة المطل على البحر الأحمر.

وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء :"ستكون البطولة ملتقى أبطال العالم والمصنفين الأوائل"، موضحا أن مجموع جوائز البطولة يبلغ 150 ألف دولار (مليونان و749 ألف جنيه مصري تقريبا). وتقام البطولة في الفترة بين 5 و14 إبريل ويشارك فيها لاعبون من مصر وإنجلترا وفرنسا وهولندا وماليزيا والهند وباكستان وألمانيا وسويسرا وفنلندا والكويت ومالطا وإسبانيا وإيطاليا ونيوزيلاندا ودول أخرى.