ايفانوفيتش:مورينيو مميز لكن اللاعبين يفضلون انشيلوتي

موسكو - أ ف ب | Wednesday, 08 February 2017 - 14:07 pm

رأى المدافع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش الذي امضى 9 أعوام مع تشلسي الإنجليزي، ان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مميز بيد ان اللاعبين يفضلون تمضية كامل مسيرتهم في اشراف الايطالي كارلو انشيلوتي.





واشرف مورينيو على تشلسي في فترتين، الاولى بين 2004 و2007 وقاده خلالها الى لقب الدوري مرتين، والثانية بين 2013 و2015 منحه خلالها لقب البرميير ليغ في 2015 قبل اقالته الموسم التالي، بينما درب انشيلوتي الفريق اللندني بين 2009 و2011 وقاده الى لقب الدوري مرة.





وبعد خوضه 377 مباراة مع تشلسي، انتقل ايفانوفيتش (32 عاما) الى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.





وقال المدافع الصربي في حديث لموقع "سبورت اكسبرس" الروسي: "يقولون ان مورينيو مدرب مميز، وانا اعتقد كذلك".





مضيفا:"اذا فزت، فان ثقته لا تعرف حدودا. سيجعلك تستفيد من امكانات لم تكن تعلم بوجودها لديك".





ويشرف مورينيو راهنا على مانشستر يونايتد الإنجليزي وانشيلوتي على بايرن ميونيخ الألماني.





واردف الظهير الايمن: "التدريب كان فريدا مع مورينيو. يقوم بالعاب ذهنية مع الاعلام احيانا، لكن عندما يتعلق الامر بالمباريات، يكون في غاية الجدية.اذا اردت اللعب مع مورينيو عليك ان تلبي متطلباته".





ورأى ايفانوفيتش ان مورينيو يساعد اللاعب على تطوير قدراته، من الناحيتين الاحترافية والشخصية: "لا يمكنك ان تكون حياديا تجاهه، اما تحبه او تكرهه، هذا ما يجعله مميزا، انا سعيد للعمل معه".





وعن مدربه السابق انشيلوتي، رأى المدافع الصربي ان الايطالي "مختلف تماما. لو كان بمقدور اللاعبين الاختيار، لفضلوا تمضية كامل مسيرتهم مع كارلو. هو هادىء جدا، ويحمل على عاتقه كل الجوانب السلبية، وهذا الامر يريح اللاعبين".





وعن انتقاله الى زينيت، قال ايفانوفيتش الذي لم يشركه المدرب الايطالي انطونيو كونتي سوى في سبع مباريات خلال النصف الاول من الموسم، انه طلب الانتقال فوافق تشلسي، وقد اختار زينيت لمتابعة تطوير مسيرته برغم حصوله على عروض من الصين.