الاتحاد يصحو على صدمة زوكالا

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 08 February 2017 - 14:33 pm

صحت إدارة نادي الاتحاد على صدمة جديدة أمس الثلاثاء، بعد اكتشافها ما يفيد باستحقاق البولندي لوكاس زوكالا مبالغ مالية، نتجت عن فترة تمثيله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أواخر الموسم قبل الماضي.

ذلك يأتي في ظل إعلان إدارة الاتحـاد السابقة توقيع المخالصـة المالية مع اللاعب يوم 18 أغسطس عام 2015.

وعلـــــى ضــوء ذلك، أشار التونسي محمد الركباني المحامــــي والمختص في القانون والنزاعات الرياضية، إلى أن الوثيقة التي وقعتها إدارة الاتحاد مع لوكاس زوكالا لا تعتبر مخالصة مالية نهائية، متى ما ثبت في الوقت الحالي وجود مستحقات مالية للاعب.

وأضاف: "مطالبــة اللاعب بالمبالغ المالية دليل على عدم توقيعه المخالصة النهائية.. يبدو أنه اتفق على فسخ العقد، وعلى أن تلتزم إدارة النـــــادي بجدولة مبالغـــه بتواريــخ زمنية محــــددة".