رانييري يثق في قدرة "محاربي" ليستر على تجنب الهبوط في إنجلترا

رويترز | Wednesday, 08 February 2017 - 15:17 pm

أكد كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي ثقته في "محاربي" فريقه على إنهاء سلسلة من النتائج السيئة والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم الفوز مرتين فقط في آخر 15 مباراة.





وبعد إحراز اللقب بشكل مفاجئ الموسم الماضي واصل ليستر مخالفة التوقعات هذا الموسم لكن بشكل سلبي هذه المرة ويحتل المركز 16 وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعد 24 جولة.





وقال رانييري لوسائل إعلام بريطانية: "عندما لا تفوز تفتقد الثقة وهذا طبيعي لكن لحسن الحظ فهؤلاء اللاعبون محاربون. إنهم اعتادوا على القتال واعتادوا على الوجود في مثل هذا الموقف".





وأعلن ليستر دعمه لرانييري أمس الثلاثاء وقال إن المدرب الذي يتعرض للضغط سيحصل على فرصة لإحداث انتفاضة بالمباريات المقبلة.





وقال رانييري: "لقد مروا بظروف جيدة وظروف سيئة أيضا ولذلك سأبقى مع هؤلاء المحاربين الذين هم على دراية بالمشكلة".





وفند رانييري تكهنات بأن لاعبيه فقدوا الثقة في أساليبه.





وقال رانييري: "لم أقم بأي تغييرات جديدة. سنلعب منذ الآن بطريقة 4-4-2. قمت هذا العام بتغيير الأسلوب الخططي بعض الشيء لأنه عندما لا تسير الأمور بشكل جيد يجب البحث عن حل".





ويستضيف ليستر - الذي خسر آخر أربع مباريات في الدوري - منافسه ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأربعاء وسيلعب في ضيافة سوانزي سيتي بعدها بأربعة أيام.