فيليب لام يرفض منصب المدير الرياضي في بايرن ميونخ

برلين - رويترز | Wednesday, 08 February 2017 - 16:06 pm

‬‬قال كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ اليوم الأربعاء: "إن متصدر دوري الدرجة الأولي الألماني لكرة القدم تفاجأ من توقيت إعلان قائده فيليب لام الاعتزال بنهاية الموسم الجاري".





وأعلن المدافع البالغ عمره 33 عام، الذي قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014 أمس الثلاثاء، إنه سيعتزل قبل عام واحد من نهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.





وأعلن لام قراره بعد فوز بايرن على فولفسبورج في دور 16 بالكأس، وأخطر النادي أيضاً أنه لن يتولى منصب المدير الرياضي.





وقبل دقائق من هذا الإعلان أخبر أولي هونيس رئيس بايرن الصحفيين، بأنه لا يعرف أي شيء بشأن اعتزال لام، وأن أي إعلان بهذا الخصوص سيكون مشتركا مع النادي.





وقال رومنيجه في بيان: "تفاجأ بايرن ميونيخ بتصرفات فيليب لام ومستشاره".





وأضاف: "حتى الأمس كنا نتوقع إصدار بيان مشترك من فيليب لام وبايرن ميونيخ".





وتابع: "أجرينا أنا وأولي هونيس مباحثات صادقة ومكثفة في الشهور الأخيرة مع فيليب بشأن احتمالية توليه دوراً في إدارة نادينا".





وأردف: "أخطرنا الأسبوع الماضي بأنه غير قادر حالياً على تولي منصب المدير الرياضي وأنه يريد إنهاء عقده مبكراً".





ويعتبر لام من بين أكثر اللاعبين الألمان نجاحاً عبر العصور، ففاز بكل بطولة ممكنة تقريباً مع ناديه ومنتخب بلاده، وتتضمن حصيلته سبعة ألقاب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم.





وأمضى لام أغلب فترات مسيرته في بايرن ميونيخ بعدما نشأ في أكاديميته.





وكان هذا اللاعب من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم في أغلب مسيرته، وتحول إلى لاعب وسط في أحيان كثيرة خلال المواسم القليلة الماضية.





وقال رومنيجه: "نريد توضيح أن أبواب بايرن ستبقى مفتوحة أمام فيليب".