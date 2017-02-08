بداية مخيبة لتيفيز بخروج شنغهاي من الملحق الآسيوي

بكين - (أ ف ب) | Wednesday, 08 February 2017 - 18:40 pm

حقق النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز بداية مخيبة مع فريقه الجديد شنغهاي غرينلاند شينخوا الصيني، إذ فشل الأخير في التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2017، بخسارته اليوم الأربعاء على أرضه أمام بريزبن رور الأسترالي 0-2 في الدور الفاصل الأخير.



وتعرض تيفيز (33 عاماً) الذي يقدر بأنه بات أعلى لاعب كرة قدم أجراً في التاريخ، لسخرية النادي الأسترالي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "كارلوس من؟".



وانتقل تيفيز إلى شنغهاي شينخوا قادماً من بوكا جونيور في أواخر 2016، في صفقة بلغت 10,5 ملايين يورو بحسب تقارير صحافية مع راتب سنوي يقدر بأنه يناهز 40 مليون يورو سنوياً، أي أكثر مما يتقاضاه كلاً من نجمي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



ولعب تيفيز أساسياً في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الصيني إلا أن بريزبن عكر عليه بداية مغامرته الصينية بتسجيله هدفين عبر براندن بوريلو (2) وتومي اور (40).



والتحق بريزبن رور بالمجموعة الخامسة التي تضم كاشيما أنتلرز الياباني وموانغثونغ يونايتد التايلاندي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.