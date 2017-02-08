رئيس بايرن ميونيخ: قواعد كرة القدم لا تحتاج إلى تغيير

ميونيخ - د ب أ | Wednesday, 08 February 2017 - 18:55 pm

طالب كارل هاينز رومينيجه، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدم القيام بتعديلات جذرية لقواعد اللعبة الشعبية الأولى في العالم.





وقال رومينيجه، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "أرى أنه لا يجب أن نقوم بأي تغييرات".





يذكر أن رومينيجه يترأس حالياً رابطة الأندية الأوروبية.





وكان اللاعب الهولندي السابق ماركو فان باستن، مدير قسم التطوير في الفيفا، أعرب عن تأييده لإلغاء التسلل، كما اقترح أيضا إقرار نظام "الضربات الحاسمة"، كأحد حلول كسر حالة التعادل وذلك خلال مونديال 2026، الذي سيضم لأول مرة في التاريخ 48 منتخباً.





وعرض فان باستن في يناير الماضي فكرته الجديدة، حيث قال: "لكل فريق خمس محاولات، ينطلق اللاعب ركضاً، بعد صافرة الحكم، لمسافة 25 مترا تجاه المرمى، وفي خلال ثماني ثواني عليه أن يسدد الكرة".





وأكد رومينيجه(61 عاماً)أنه تحدث مع اللاعب الهولندي السابق حول التغييرات المحتملة.





وأضاف: "لقد نصحت ماركو باستبعاد أي تغيير مثير، حيث أن الناس اعتادت على كرة القدم، وعلى قواعدها بهذا الشكل".





ويتبنى اللاعب الألماني السابق موقفاً أقل تشدداً فيما يتعلق بالطرد المؤقت خلال المباريات عند ارتكاب مخالفات معينة.





واختتم رومينيجه، قائلا: "الفيفا يناقش إمكانية مد الإيقاف لخمس أو عشر دقائق، أعتقد أن عشر دقائق وقت طويل، درجة الحرارة في ميونيخ كانت 14 تحت الصفر، عندما جاء ماركو فان باستن لزيارتنا، إذا بقي لاعب على الخط الجانبي للملعب لمدة عشر دقائق سيتجمد في درجات الحرارة هذه".