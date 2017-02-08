شكوك حول مشاركة ماسكيرانو ضد باريس سان جرمان

برشلونة - (أ ف ب) | Wednesday, 08 February 2017 - 19:37 pm

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن لاعب وسطه الإرجنتيني خافيير ماسكيرانو تعرض للإصابة في فخذه الأيسر، ويحوم الشك حول مشاركته الثلاثاء القادم ضد باريس سان جرمان الفرنسي في باريس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي أن الفحوص التي خضع لها "خافيير ماسكيرانو هذا الصباح، أكدت تعرضه لإصابة في فخذه الأيسر، ومدة غيابه تتوقف على مدى تطور التعافي من الاصابة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الرياضية فإن الدولي الأرجنتيني سيغيب لفترة تتراوح بين 15 و20 يوماً، ولن يكون على متن الرحلة إلى باريس الثلاثاء لخوض مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس.



وتقام مباراة الإياب في برشلونة في 8 مارس، ويشكل الفريق الكاتالوني عقدة للنادي الباريسي منذ آلت ملكيته إلى هيئة "قطر للاستثمارات الرياضية" عام 2011 حيث التقيا مرتين في الدور ربع النهائي وكان التأهل من نصيب برشلونة.



ففي موسم 2012-2013 خرج باريس سان جرمان دون أن يخسر أمام برشلونة (2-2 ذهاباً في باريس و1-1 إياب في برشلونة، وتأهل الأخير لتسجيله أكثر خارج قواعده)، ثم خسر ذهاباً وإياباً موسم 2014-2015 (1-3 في باريس و2-0 في برشلونة).



والتقى الفريقان في دور المجموعات في الموسم ذاته، وفاز الفريق الباريسي 3-2 على أرضه وخسر 1-3 في كامب نو.