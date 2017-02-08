فيصل بن تركي: لن أقبل الشفاعات بمن يسيء للنصر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 19:59 pm

ذكر الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر في تصريحات إعلامية، بأنه لا يقبل الإساءة على الكيان النصراوي من أي طرف كان، وأنه لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق ناديه وفق القانون، مبدياً أنه مؤتمن على النادي النصراوي كونه رئيس مجلس الإدارة، موضحاً أنه لن يقبل الوساطات أو الشفاعات في شيء يخص نادي النصر.



من جهة آخرى، رحب الأمير فيصل بن تركي باللاعب وليد عبدالله في نادي النصر، مؤكداً أنه إضافة فنية كبيرة، وإن الصفقة ستفيد نادي النصر في الفترة المقبلة.