أنجوس يجتمع باللاعبين.. ويركز على الركلات الحرة قبل الأهلي

الخبر - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 20:32 pm

اختتم الفريق الأول بنادي القادسية تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة فريق الأهلي مساء غدٍ الخميس، في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر عند الساعة 8:15م، ضمن الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وبدأت التمارين باجتماع البرازيلي أنجوس المدير الفني للفريق باللاعبين، تلا ذلك تدريبات إحماء وتسخين ومران ترفيهي شارك فيه جميع اللاعبين، قبل أن يختتم أنجوس التدريبات على الركلات الحرة وضربات الركنية.