الأهلي يطير لمواجهة القادسية.. وعبدالشافي يواصل التأهيل

جدة - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 20:52 pm

اختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة فريق القادسية، في المباراة التي تقام مساء غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين، حيث غادرت بعثة الفريق فور نهاية التدريبات إلى مدينة الخبر يتقدمها أحمد المرزوقي رئيس النادي.



يذكر أن اللاعب محمد عبدالشافي لم يرافق البعثة، بعد أن فضل السويسري جروس المدير الفني للفريق، أن يستكمل برنامجه التأهيلي في مقر النادي، بعد إصابته أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.



من جهة أخرى، تقدم أحمد المرزوقي رئيس النادي بالشكر والعرفان لعضو شرف النادي فهد محمد القرني على تكفلة بمعسكر الفريق بالخبر.