الهلال يخسر العابد والحافط أمام الفيصلي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 21:19 pm

أوضحت شركة بوبا العربية شريك نادي الهلال في قطاع التأمين والرعاية الصحية أن اللاعب عبدالله الحافظ لن يلتحق بمعسكر الفريق الهلالي للقاء الفيصلي، نظير شعوره بآلام في الكتف، فيما واصل لاعب الهلال الآخر نواف العابد برنامجه التأهيلي المُعد له مُسبقًا.



على ذات الصعيد، أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء صفحة تحضيراته الميدانية؛ لمواجهة مضيفه الفيصلي، عند الساعة الـ٠٨:١٥ من مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين، وركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز في الحصة التدريبية على الجانب التكتيكي، إذ طبّق الجهاز الفني في بدايته تدريبات فنيّة متنوعة، عمد بعدها على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، فرض بعدها مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.