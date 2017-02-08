إيرلندي يقود لقاء الفيصلي والهلال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 21:23 pm

كلف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، طاقماً تحكيمياً من إيرلندا الشمالية للقاء الفيصلي والهلال، بقايدة حكم الساحة تيم مارشال يساعده ديفيد أندرسون وباول روبينسون، في اللقاء الذي يقام مساء غدٍ الخميس، على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة عند الساعة 8:15م، ضمن مبارايات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



يشار إلا أن نادي الهلال هو من تكفل بتكاليف الطاقم الأجنبي للقاء، وأتى ذلك بعد قرار اتحاد القدم الجديد بزيادة الطواقم الأجنبية من 5 إلى 8 مباريات، يطلبها النادي في الدوري وكأس الملك، في أرضه وخارج أرضه.