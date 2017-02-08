الشباب يختتم دورة التصوير الفوتوغرافي الرياضي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 21:49 pm

اختتمت اليوم الأربعاء دورة التصوير الرياضي التي نظمها نادي الشباب، ضمن سلسلة دورات مجانية أعلن عنها المركز الإعلامي بنادي الشباب بمناسبة مرور 70 على تأسيس النادي.



وكانت الدورة التي قدمها المدرب المعتمد يوسف الدبيسي قد بدأت أمس الثلاثاء تحت عنوان "تجربتي في التصوير الرياضي"، وحظيت الدورة بمشاركة واسعة من قبل المصورين المحترفين والهواة، وافتتحها رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبد الله القريني.





من ناحيته، أكد مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد دور الأندية في خدمة أبناء المجتمع، مبيناً أنها فكرة أتت بالتزامن مع احتفالية الشباب الذي يعيش عامه السبعين، وفي إطار الدور الاجتماعي للنادي العريق تجاه شباب المجتمع.