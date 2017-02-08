وليد عبدالله: سعيد باللعب لنادٍ جماهيري

| Wednesday, 08 February 2017 - 22:34 pm

تمنى الحارس الدولي وليد عبدالله المنضم حديثاً لنادي النصر، أن يوفق مع ناديه الجديد بحصد البطولات، وأنه على أتم الاستعداد لخدمة الكيان النصراوي وإسعاد جماهيره الكبيرة، مبيناً أن أمر مشاركته في المباريات المقبلة بيد المدرب الفرنسي باتريس كالتيرون، كما أشار إلى أن سعادته الكبيرة في انتقاله لنادي النصر تكمن في الجماهيرية الكبيرة التي يحضى بها النادي،

مؤكداً أن تحقيق البطولات مع نادي الشباب كان له أثر في نفسه بعد انتقاله إلى نادي النصر، وأنه يدين لنادي الشباب بإبرازة في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أن نادي النصر حقق حلمه باللعب لنادي جماهيري.