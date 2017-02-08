الهلال يسعى للحفاظ على فارق النقطة.. والأهلي يخشى مصير قطبي العاصمة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 08 February 2017 - 23:06 pm

تفتتح يوم غدٍ الخميس مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين بلقائين، يجمع اللقاء الأول متصدر الدوري فريق الهلال عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، عند الساعة 8:15، ويدخل فريق الهلال المباراة بكامل قواه خوفاً من التعثر بعد التعادل الأخير في الجولة الماضية أمام القادسية، فيما يدخل الفيصلي اللقاء بنشوة الانتصار بعد تغلبه على فريق الوحدة في الجولة الماضية، حيث يسعى الفيصلي للهروب من المناطق الخطرة، والبحث عن مركز في المناطق الدافئة في سلم الترتيب.



ويحتل فريق الهلال المركز الأول في سلم الترتيب بـ41 نقطة، فيما يقبع الفيصلي بالمركز العاشر بـ17 نقطة.



وفي اللقاء الثاني يحل الأهلي صاحب المركز الثاني ضيفاً على فريق القادسية، على ملعب الأمير يعود بن جلوي بالخبر، ويطمح الأهلي لتضييق الخناق على متصدر الدوري الهلال، حيث تقلص الفارق النقطي في الجولة الماضية إلى نقطة، فيما يسعى القادسية صاحب الأرض والجمهور إلى مواصلة المفاجأت التي حققها في الجولتين الماضية، بفوزه على النصر في الخبر وتعادله مع الهلال في الرياض.



ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الثاني بـ40 نقطة، فيما يحل القادسية في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.