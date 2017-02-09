الأخضر ليس حكراً على الأندية الكبيرة.. والمواهب في القرى

الدمام - وليد الصيعري | Thursday, 09 February 2017 - 00:00 am

أكد خالـد العطــــوي مدرب المنتخب السـعودي للشباب مواليد ١٩٩٩م، أن أبواب الأخضر ليست حكرا على الأندية الكبيرة فحسب، وقال في تصريــح لـ"الرياضية" :"سنركز علـى الجميع ولاعبي الأندية الصغيرة ولن أترك المنتخب حكراً على الأندية الكبيرة فقط".

وشدد العطوي على أنه اختار90 لاعبا، لاختيار الأفضل قبل خوض غمار التصفيات القارية في أكتوبر المقبل، وقال:"ســـتكون هنــاك خمسة تجمعات وسيتم اختيار٤٠ لاعبا يشاركون في التجميع الأخير".

وتابع:"نرغــــــــب في صناعة منتخب شاب يستطيع المنافسة على البطولات القارية، وأيضاً الهدف الأساسي هو اكتشاف لاعبين لخدمة المنتخب الأول، واليوم لدينا لاعبون من الترجي والزيتون والخليج كلهم مؤهلون لارتداء شعار الأخضر، وفي التجمعات الأخرى سوف نركز على لاعبي المناطق فهي تزخر بالمواهب المدفونة التي قد تنتهي دون اكتشافها".

وأوضح المدرب الوطني أن "الهدف من هذه التجمعات هو إعطاء الفرصة لكل اللاعبين واختيار الأفضل منهم لارتداء شعار المنتخب السعودي الشاب".

وأضــاف: "كمـــا أن الهدف من المعسكرات هـــو الوقوف على مستوى اللاعبين الشباب واختيار الأنسب للانضمام إلى كتيبة المنتخب الشاب السعودي والمشاركة في المنافسات القادمة". مبينا أنه اختار30 لاعباً في التجمع الأول.

ولفت العطوي إلى أنه يطلع على إمكانيات اللاعبين من خلال التدريبات وأيضاً تصوير الفيديو للتدريبات.