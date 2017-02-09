مستشفى القوات المسلحة ينظم (ماراثون للجميع)

| Thursday, 09 February 2017 - 00:00 am

تبوك ـ واس



نظمت الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان التي يستضيفها مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية امس الماراثون المصاحب للحملة، وذلك بحضور مدير المستشفى ومشاركة قادة و أفراد الوحدات العسكرية وطلاب مدارس الأبناء بنين في جميع المراحل ومنسوبي مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة .

وأوضح العميد الطبيب عطية بن محمد الزهراني مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، أن هذه الفعالية تأتي ضمن المعرض المصاحب للحملة الذي انطلق الأحد الماضي وتستمر فعالياته إلى يوم غدٍ، للتوعية بأهمية الفحص المبكر لزوار المعرض وتوضيح الأعراض والعلامات التي تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام، وأهمية الغذاء في حياتنا اليومية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة. وفي ختام الماراثون سلمت الهدايا للفائزين في المراكز الأولى .