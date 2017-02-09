لجنة قانونية لضبط إجراءات مزايين الإبل

الرياض ـ واس | Thursday, 09 February 2017 - 00:00 am

حددت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل لجنة قانونية خاصة تعمل على مباشرة جميع الإجراءات في مزايين الإبل والتأكد من قرارات اللجان العاملة وتدقيقها، بدءاً من هذه الدورة من مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل. وأوضح الدكتور طلال بن خالد الطريفي المتحدث الرسمي للمهرجان أن إدارة المهرجان تحرص على ترقية أعمال اللجان وتنشطيها داخل العمل اليومي للمهرجان بما يدعم نجاحه وإظهاره بالصورة المأمولة ، "خاصة ما يتعلق بالفعالية الأكبر وهي أشواط المزايين، وسيكون للجنة مكتباً خاصاً في موقع المزايين وسيتعاونون مع الجميع.

وبين الطريفي أن إدارة المهرجان حرصت على إعداد كل مراحل أشواط المزايين بشكل منظم وعادل لتلافي أي قصور أو نقص يمكن أن يعرقل نجاح أشواطها التي ينتظرها الآلاف، مشيرا" إلى أن إدارة المهرجان قررت أن يكون هناك توثيق ورصد بالتصوير لدخول الإبل المشاركة كل على حدة إلى مضمار المنافسة وإجراءات التشبيه والتسنين والفرز مع كل متن منها، و ذلك رغبة في الحياد وتحقيق بيئة قانونية للجميع ومرجعيات للأدلة المختلفة وتحقيق مراقبة لحركة الإبل، وخصوصاً ضرورة الالتزام بأحد أبرز الشروط العامة وهو الالتزام بوقت دخول الإبل إلى مضمار المنافسة عند إعلان الجدول الخاص بذلك .