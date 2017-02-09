﻿الجماهير رفعت أصوات الأعضاء

بريدة ـ محمد الحبيب | Thursday, 09 February 2017 - 00:00 am

كشف خالد الحصان مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، أن الأصوات العالية للجماهير الحاضرة في لقاء "الديربي" بين الرائد والتعاون، أمس الأول الثلاثاء، ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس الملك، تسببت في علو نقاش إدارة الملعب مع أعضاء شرف الناديين في المقصورة الرئيسية للملعب.

وقــال لـ"الرياضيـــة": "صوت الجماهير كان مرتفعاً قبل المباراة، فكان لا بد أن ترتفع أصواتنا عند النقاش على أماكن جلوسهم المحددة، فظن الجميع أنها مشادة كلامية، وهذا غير صحيح".

وأضاف: "ما حدث هو عبارة عن مناقشة عادية جداً لم تصل إلى حد الاختلاف، أردت الاستفسار فقط عن هوية المتواجدين في المقاعد الأمامية للمقصورة، وهل هم من أعضاء مجلس الإدارة أم لا، بنــــاء علـــى التعليمات واللوائح المعتمدة لدينا".